4 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

تصدَّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 159 إصابة جديدة؛ تلتها الشرقية بـ69 حالة، ثم مكة المكرمة بـ66، فمنطقة حائل بـ24 حالة، والقصيم بـ13 حالة.

وسجَّلت منطقة الحدود الشمالية 12 حالة، ثم المدينة المنورة 11حالة، وكل من (عسير والجوف) 10 حالات، وتبوك 6 إصابات جديدة، ثم كل من (جازان ونجران) 4 حالات. وجاءت الباحة في المرتبة الأخيرة بواقع 3 إصابات جديدة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

اقرأ أيضًا:

في المدن والمحافظات.. وزارة الصحة تكشف حصيلة الشفاء الجديدة من كورونا