5 مدن تتصدر خريطة التعافي من «كورونا» خلال 24 ساعة

تصدَّرت الرياض قائمة المدن السعودية من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 131 حالة تعافٍ، تلتها الدمام بـ15حالة، ثم جدة بـ13، ومكة المكرمة بـ9، والظهران بـ6 حالات.

وسجَّلت كل من (الهفوف وحفر الباطن والخفجي) 5 حالات لكل منها، ثم (الشنان وتبوك والقطيف ووداي الدواسر) 4 حالات لكل منها، و(سكاكا وضرما) 3 حالات تعافٍ، ثم كل من(أبو عجرم وحائل وبريدة والمجمعة والخبر والقريات والبكيرية والنعيرية والدرعية والخرج) بواقع حالتي تعافٍ لكل منها.

وفي المرتبة الأخيرة جاءت كل من (بطحاء وعريعرة وعرعر والمدينة المنورة والطائف وخميس مشيط وجازان ونجران وعفيف والدلم والزلفي وعنيزة والرس ومليجة والجبيل وبقيق والشملي والقيصومة وصفوى ومهد الذهب وحوطة بني تميم والقنفذة والوجه وضبا ودومة الجندل وضمد وقرية العليا وترج وراس تنورة والمبرز والبشائر) بواقع حالة تعافٍ واحدة في كل منها.

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