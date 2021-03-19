بالفيديو.. 5 دقائق لتلقي لقاح كورونا في الحرس الوطني

نشرت وزارة الحرس الوطني، عبر حسابها على موقع «تويتر»، مقطع فيديو، يوضح أن زائري مركز اللقاحات بالشؤون الصحية بالرياض، من منسوبي الحرس الوطني، يقضون أقل من 5 دقائق لتلقي اللقاح ومغادرة الموقع.

وأوضحت أن الإجراءات هناك، تتسم بانسيابية عالية منذ دخول الشخص منطقة الاستقبال والفرز مرورًا بنقطة اللقاح وأخيرًا موقع إدخال البيانات والحصول على إثبات التحصين.

وكان وزير الحرس الوطني الأمير ‫عبدالله بن بندر‬ قد وجه بتدشين مركز لقاحات كوفيد - 19 بالشؤون الصحية التابعة للوزارة ليتم من خلاله استقبال منسوبي ‫وزارة الحرس الوطني‬.

وتضمن توجيه الأمير عبدالله بن بندر، بأن يكون المركز بطاقة استيعابية 2500 شخص لليوم الواحد، وهي كمرحلة أولى بمدينة الرياض.

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