صرف بدل عمل إضافي لـ8 وظائف بالصحة

وحددت الوزارة في سياق تعميم حديث لوكيل الوزارة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان اطلعت «دوت الخليج» على نسخة منه، 3 شروط لصرف بدل ساعات العمل الإضافي من أبرزها، أن يؤدي الموظف عمله على أساس 176 ساعة شهريا بما في ذلك ساعات المناوبة.
مديري عموم الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، والرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية، ومديري العموم التنفيذيين في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية.
وجه التعميم باستمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافي لشاغلي وظائف (رئيس فنيي إحصاء صحي، فني إحصاء صحي، رئيس قسم التقارير، كاتب، خادم صحي، مراسل، حارس، سائق) العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات، على أن يكون مبلغا ثابتا، وفقا لما هو موضح في محضر لجنة البدلات.
نص التعميم على أن يعمل بهذا البدل لمدة (ثلاث سنوات) تقوم وزارة الصحة قبل نهايتها برفع تقرير شامل عن نتائج التطبيق والإيجابيات التي تحققت من ذلك والأعمال المنجزة خلال هذه الفترة والأثر المالي المترتب على صرف البدل أو إيقافه في ضوء الظروف المصاحبة.
*شروط صرف البدل
1-أن يؤدي الموظف عمله على أساس 176 ساعة شهريا بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية وحضور ساعات المناوبة
2-أن يمارس الموظف العمل بصفة مستمرة وأن يكون العمل مرتبطا بالفريق الطبي.
3-أن يكون هذا البدل بديلا عن معاملتهم وفق قواعد التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الأسبوعية.
تفصيل مقدار بدل العمل الإضافي
*شاغلو وظائف سلم رواتب الموظفين العام
المرتبة 1: 600 ريال
المرتبة 2: 690 ريالا
المرتبة 3: 790 ريالا
المرتبة 4: 910 ريالات
المرتبة 5: 1050 ريالا
المرتبة 6: 1215 ريالا
المرتبة 7: 1405 ريالات
المرتبة 8: 1605 ريالات
المرتبة 9: 1855 ريالا
المرتبة 10: 2055 ريالا
المرتبة 11: 2365 ريالا
*شاغلو وظائف لائحة المستخدمين ولائحة بند الأجور
المرتبة 33: 865 ريالا
المرتبة 32: 710 ريالات
المرتبة 3: 600 ريال
المرتبة أ: 600 ريال
المرتبة ب: 715 ريالا
المرتبة ج: 860 ريالا
المرتبة د: 1030 ريالا
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