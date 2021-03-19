وقدمت الفرق الطبية أثناء وجودها في منازل أسر شهداء الواجب، نصائح طبية توعوية عن مأمونية اللقاح وأهميته في الوقاية من خطر الفيروس، بما يعود بالنفع على الفرد بشكل خاص ومجتمعنا.
وتهدف حملة الوقاية «أمان» إلى تقديم لقاحات فيروس كورونا لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية وذويهم، وأسر شهداء الواجب، إضافة إلى تقديم اللقاح للجميع من خلال المراكز التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية في جميع مناطق المملكة، وذلك من خلال حجز مواعيد الحصول على اللقاح عبر تطبيق «صحتي».
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تنفذ زيارات ميدانية لتقديم لقاح كورونا لأسر الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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