شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مخيمات بيع مواد غذائية في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة العاصمة المقدسة أمس خلال جولاتها الرقابية عددًا من المخيمات بطريق الليث لبيع المواد الغذائية بهدف القضاء على الظواهر السلبية والحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضري والحد من التشوهات البصرية.

وأوضحت الأمانة أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المواقع المخالفة والمفتقرة للاشتراطات الصحية، وإزالتها إزالة كُلية، ومصادرة ما بحوزة الباعة الجائلين المخالفين من فواكه ومواد غذائية، وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها.