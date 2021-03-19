شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية بين "واس" و "البريد السعودي" والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات النوعية في إطار خدمة "الميل الأخير" التي يقدمها البريد السعودي للجهات الحكومية والقطاع الخاص عبر أسطول ضخم من المركبات تعمل على شبكة من خطوط النقل والميل الأخير في كافة مدن ومحافظات المملكة.
وتعمل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين على تسهيل الإجراءات وتيسير الخدمات، كما تأتي تعزيزا لاستراتيجية التحول في البريد السعودي وخططها في التوسع والتحول في الاعمال ليكون البريد السعودي الخيار اللوجستي الأول لجميع القطاعات كمشغل وطني يمتاز بالإمكانيات الضخمة التي جعلته مؤخرا الأهم في سوق الشحن على مستوى إقليم الشرق الأوسط.
الجدير بالذكر بأن مؤسسة البريد تقدم العديد من المنتجات والخدمات عبر الفروع المنتشرة حول المملكة ومن خلال الموقع أو التطبيق الالكتروني، ونجح في التعامل مع أكثر من 26 مليون شحنة سنوياً ومعالجتها وتوزيعها عبر الفروع وخدمة الميل الأخير لإيصال الشحنات والطرود إلى مقر العميل.