شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية بين "واس" و "البريد السعودي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت مؤسسة البريد السعودي اتفاقية شراكة مع وكالة الانباء السعودية تنص على قيام البريد السعودي بتقديم خدمة الالتقاط و التوصيل للبريد الممتاز الخاص بالوكالة وتوزيع الشحنات من مقرات الوكالة إلى جميع مدن وقرى المملكة المغطاة بخدمة البريد والمشمولة بخدمة العنوان الوطني الي جانب الارسال لخارج المملكة حيث وقع الاتفاقية من جانب البريد السعودي نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف، فيما وقعها من جانب و كالة الانباء السعودية مدير عام الشئون المالية والادارية ماجد بن سعد الماجد .

‏وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات النوعية في إطار خدمة "الميل الأخير" التي يقدمها البريد السعودي للجهات الحكومية والقطاع الخاص عبر أسطول ضخم من المركبات تعمل على شبكة من خطوط النقل والميل الأخير في كافة مدن ومحافظات المملكة.

‏وتعمل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين على تسهيل الإجراءات وتيسير الخدمات، كما تأتي تعزيزا لاستراتيجية التحول في البريد السعودي وخططها في التوسع والتحول في الاعمال ليكون البريد السعودي الخيار اللوجستي الأول لجميع القطاعات كمشغل وطني يمتاز بالإمكانيات الضخمة التي جعلته مؤخرا الأهم في سوق الشحن على مستوى إقليم الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر بأن مؤسسة البريد تقدم العديد من المنتجات والخدمات عبر الفروع المنتشرة حول المملكة ومن خلال الموقع أو التطبيق الالكتروني، ونجح في التعامل مع أكثر من 26 مليون شحنة سنوياً ومعالجتها وتوزيعها عبر الفروع وخدمة الميل الأخير لإيصال الشحنات والطرود إلى مقر العميل.