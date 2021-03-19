الإمدادات لم تتأثر باستهداف طائرات مسيرة مصفاة الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت مصادر قناة العربية أن إمدادات النفط لم تتأثر باستهداف طائرات مسيرة مصفاة الرياض حيث تم السيطرة على حريق نجم عن الاعتداء دون إصابات بشرية.

استهداف مصفاة الرياض

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة صرح بأنه عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم، تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائراتٍ مُسيّرةٍ، ونجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، ولله الحمد، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.

اعتداء جبان ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية

وأكّد المصدر، أن المملكة تُدين بشدة هذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.

وجدد المصدر دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

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