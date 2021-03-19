الشؤون البلدية تناقش آليات تخطيط وتطوير المناطق العشوائية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في وكالة تخطيط المدن وبالتعاون مع فريق التطوير الحضري من البنك الدولي ومركز طوكيو للتطوير الانمائي، ورشة عمل تدريبية لممثلي إدارات التخطيط من الأمانات والبلديات حول آليات تخطيط وتطوير المناطق العشوائية، وذلك في إطار جهود الوزارة لإعداد وتطوير سياسات التخطيط الحضري المستدام.

التحديات الرئيسية

وعقدت ورشة العمل برعاية سعادة وكيل الوزارة المهندس حسين بن سعود السديري موخرا، ‎بحضور أكثر من ٦٠ متدربًا من ١٧ مدينة على مستوى المملكة، وشهدت فاعلياتها تبادل الأفكار وطرح الحلول حول التحديات الرئيسية.

كما شهدت الفعاليات وضع خطط عمل للارتقاء بعملية تطوير العشوائيات كمخرجات أساسية لإعداد وبناء القدرات على مستوى الأمانات والبلديات، بناء على الدروس المستفادة من خبرات البنك الدولي والتجارب العالمية.

لا للتهاون في تطوير المناطق العشوائية

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أكدت في وقت سابق أن منظومة القطاع البلدي تعمل على مدار الساعة من أجل مصلحة الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين، مؤكدةً على الأهمية التي تمثلها الشراكة المجتمعية في تحقيق الأهداف للحد من جائحة كورونا والقضاء عليها، والتي تتطلب تكاتف المجتمع وإبداء أقصى درجات التعاون مع أجهزة الدولة المستنفرة لمواجهة الجائحة باتباع إجراءات الوقاية والتعليمات الصادرة منها، وعدم التهاون في تطبيقها.

مسؤولية مجتمعية

ونوهت الوزارة بأن أهم مظاهر هذه الشراكة هو مواصلة اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية للتعامل مع الفيروس، مؤكدةً بأن كل فرد في المجتمع تقع عليه مسؤولية مجتمعية، يسهم تنفيذها في تحقيق جزء من النجاح المنشود، وهو السيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” والقضاء عليه.

وفي إطار التكامل والتعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية وضمن المتابعة اليومية للتدابير الوقائية وإجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، باشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أمس (16298) جولة رقابية على المراكز والمحال التجارية والمطاعم وقاعات الأفراح والمولات، للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس.

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