فيديو.. مكافحة المخدرات تضبط نحو 3 ملايين قرص إمفيتامين داخل شحنة حجر ورخام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-19

متابعات الخليج 365 -واس

أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، إحباط محاولة تهريب (2,971,600) قرص إمفيتامين، مخبأة داخل شحنة حجر ورخام، وذلك في إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها، وبالتعاون المشترك مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية بدولة الكويت الشقيقة.

القبض على المتورطين

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم ضبط الأقراص المخدرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والقبض على المتورطين فيها، وهما مواطنان.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.



شارك الخبر