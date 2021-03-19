تفاعل كبير مع الحملة الوطنية التوعوية خذ الخطوة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-19

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

حظيت الحملة الوطنية التوعوية خذ الخطوة التي أطلقتها الصحة بمشاركة العديد من الجهات من القطاعات، بتفاعل كبير من كافة أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم.

أهمية لقاح كورونا

وتسعى الصحة من خلال هذه الحملة إلى حث أفراد المجتمع كافة، من مواطنين ومقيمين، على أهمية لقاح كورونا، وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وسعيًا للحد من انتشار الفيروس.

رسالة تذكيرية للجميع:

وقد فعّلت الصحة أنشطة الحملة حيث وجهت اليوم “الجمعة” رسالة تذكيرية للجميع تضمنت العبارة التالية” جمعة مباركة؛ عساكم أخذتوا الخطوة” وتهدف من خلالها إلى إعادة التأكيد على ضرورة أخذ الخطوة والمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا من خلال مراكز اللقاح المنتشرة في كافة مناطق المملكة.

الدور الفاعل للقاح:

جدير بالذكر أن الحملة ركّزت على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص، وتشتمل على العديد المنتجات التوعوية التي يتواصل نشرها عبر حساب الوزارة في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة.

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