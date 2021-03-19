الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ159 والحالات الحرجة 574

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (263) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (373864) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (3811) حالة من بينها (574) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (384271) حالة، توفي منهم (6596) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (391) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ الرياض 159، المنطقة الشرقية 69، منطقة مكة المكرمة 66، منطقة حائل 24، القصيم 13، الحدود الشمالية 12، المدينة المنورة 10.

كما سجلت كل من منطقتي عسير والجوف 10 حالات في كل منهما، بينما سجلت منطقة تبوك 6 حالات ومنطقتا جازان ونجران 4 حالات في كل منهما، بينما كانت أقل الحالات المسجلة في منطقة الباحة بواقع 3 حالات.

التسجيل للحصول على لقاح كورونا

من جانبها دعت وزارة الصحة إلى المسارعة في التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا المستجد مؤكدة أن اللقاحات آمنة وفعالة.

وقالت الصحة إنه تم حتى اليوم الجمعة تسجيل 2,723,934 جرعة من اللقاح، فيما تتواصل عملية تلقي اللقاحات في كافة مناطق المملكة.



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