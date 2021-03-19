شرطة الرياض تضبط 4 مواطنين قاموا بإشارات بذيئة وهشموا زجاج مركبة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

ألقت شرطة الرياض القبض على مجموعة من الأشخاص قاموا بتوجيه إشارات بذيئة وخادشة للحياء لقائد مركبة.

جهود شرطة الرياض لضبط المتورطين

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الأشخاص قاموا بتوجيه إشارات خادشة للحياء لقائد مركبة في أحد الطرق العامة في مدينة الرياض، وتهشيم زجاج مركبته أثناء مرورهم بمحاذاته.

فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تحديد هويتهم والقبض عليهم، وهم (4) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

توجيه النيابة العامة

وكانت النيابة العامة وجهت بالقبض على المتورطين في واقعة تهشيم زجاج إحدى السيارات وعمل إيماءات مشينة وبذيئة.

وجاء توجيه النيابة بناءً على الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر محتواه قيام مجموعة من الشباب، بعمل إيماءات مشينة وبذيئة لقائد مركبة يسير بمحاذاة مركبتهم على الطريق، ومن ثم الاعتداء عليه بكسر الزجاج الجانبي لمركبته بحسب بلاغ المجني عليه.

وكان مقطع فيديو متداول أظهر مجموعة من الشباب يخرجون أيديهم من نافذة مركبة وقاموا بعمل إشارات بذيئة ثم قاموا بتهشيم زجاج المركبة التي تسير إلى جوارهم.

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