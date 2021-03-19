الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-19

تعرّف على العلاقة بين التدخين وفيروس كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، العلاقة بين التدخين وفيروس كورونا المستجد.

التدخين وكفاءة الجهاز التنفسي

وأشارت الصفحة الرسمية للجنة الوطنية على تويتر، إلى أن المدخنين يكونون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا الجديد، وذلك بسبب مضادات الأكسدة في الخلايا المبطنة للشعب الهوائية وتقليل كفاءة الجهاز التنفسي ضد الفيروسات.

تحذيرات من خطورة التدخين

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ حذرت من خطورة التدخين وتسببه في الإصابة بأمراض شديدة الخطورة قد تؤدي إلى الوفاة، وقالت: “إن الإقلاع عن التدخين قبل سن الأربعين يقلل من خطر الموت بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين بنحو 90%”.

مسؤول عن 25% من وفيات السرطان

وأشارت إلى أن التدخين مسؤول عن 25% من جميع وفيات السرطان على مستوى العالم ومرتبط بما لا يقل عن 20 نوعًا من السرطان، مضيفة أن المدخنين هم الأكثر إصابة بمرض التنكس البقعي وهو اضطراب شائع يصيب العين ويتسبب في حدوث رؤية ضبابية أو يقلل الرؤية المركزية بسبب سمك البقعة.

وتابعت اللجنة أن المدخنين هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا؛ لأنهم قد يعانون من أمراض الرئة والقلب وانخفاض سعة الرئة من الأكسجين.

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