الموارد البشرية تضبط 2120 مخالفة لأنظمة العمل وإجراءات كورونا في أسبوع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-19

متابعات الخليج 365 - واس

نفذت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (25,114) زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة وذلك خلال الفترة من 11 إلى 17 من شهر مارس، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص.

مخالفات وإنذارات من الموارد البشرية

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط 2120 مخالفة منها (1,981) مخالفة لأنظمة العمل و (139) مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجهت الوزارة (2,112) إنذارًا, وكانت الوزارة قد تلقت (1,281) بلاغًا واردًا عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر.

جولات رقابية

وأوضحت الوزارة أن جولاتها الرقابية المفاجئة مستمرة على جميع منشآت القطاع الخاص وفي جميع مناطق المملكة، مؤكدة أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل تجنبًا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة.

ودعت وزارة الموارد البشرية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911) .

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