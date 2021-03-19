الصحة : تسجيل 2,723,934 جرعة من لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت وزارة الصحة إلى المسارعة في التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا المستجد مؤكدة أن اللقاحات آمنة وفعالة.

وقالت الصحة إنه تم حتى اليوم الجمعة تسجيل 2,723,934 جرعة من اللقاح، فيما تتواصل عملية تلقي اللقاحات في كافة مناطق المملكة.

حالات كورونا في السعودية

وأعلنت الصحة أمس تسجيل (381) حالة مؤكدة وتعافي(240) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3688) منها (564) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (383880) حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي (373601) حالة، كما تم تسجيل عدد (6) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6591) حالة ” رحمهم الله جميعًا” كما تم إجراء (47139) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏‏

التوسع في تقديم لقاح كورونا

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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