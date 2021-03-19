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وزير الصحة: رفض الموعد وتوفي والده بكورونا.. أرجوك خذ اللقاح

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جدة - خالد شويل - شارك وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عبر حسابه على موقع تويتر قصة مؤلمة لشخص رفض موعد والده للتطعيم باللقاح المضاد لكورونا المستجد "كوفيد-19"، بسبب الشائعات، ما أدى إلى وفاة والده بعد إصابته بالفايروس.

وقال وزير الصحة في تغريدته: "‏مرت بي قصة آلمتني كثيراً، لشخص توافر موعد لوالده للحصول على اللقاح منذ فترة، وبسبب الانسياق خلف الشائعات رفض الموعد؛ ليتوفى والده بعدها بسبب إصابته بالفايروس".

وأضاف وزير الصحة: "تمنيت بعدها لو أستطيع أن أقنع كل شخص بنفسي، ومازلت أحاول جهدي.. لكل فرد.. أرجوك من القلب #خذ_الخطوة خذ اللقاح".

وكان وزير الصحة قد أعاد تغريد للإعلامي حاتم المسعودي الذي ذكر القصة ونسبها لزميل له.


محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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