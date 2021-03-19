السعودية | رئيس الأركان السعودي: المناورات مع اليونان هدفها تبادل الخبرات

شكرا لقرائتكم رئيس الأركان السعودي: المناورات مع اليونان هدفها تبادل الخبرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي إلى اليونان حيث التقى خلال الزيارة بنظيره اليوناني كونستنتينوس فلوروس.

إلى ذلك، جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خاصة في الجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما حضر الرويلي استعراضا للطائرات القتالية المشاركة من أمام المنصة لمناورات تمرين "عين الصقر ١" في قاعدة سودا الجوية والالتقاء بالمشاركين، حيث واصلت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية “F-15C” وطائرات القوات الجوية اليونانية “F-16” و"ميراج-٢٠٠٠" و "فانتوم ف-٤) طلعاتها الجوية في سماء البحر الأبيض المتوسط، لتنفيذ العديد من السيناريوهات التدريبية التي تشتمل على عمليات مضادة بنوعيها الهجومية منها والدفاعية وعمليات الإسناد الجوي ، والمناورات الجوية وتدمير أهداف ارضية.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان السعودي أن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين (عين الصقر 1) باليونان خلال الشهر الحالي تأتي انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية الدائم ودعمه غير المحدود لتطوير القوات المسلحة، وبتوجيه من صاحب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأوضح أن التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية بين السعودية واليونان وذلك لدعم أواصر التعاون بين قوات البلدين والتي ستساهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية لكلا القوتين. من جهته، أعرب قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري أن "ما قدمه المشاركون من القوات الجوية الملكية السعودية سواء من طيارين أو أطقم أرضية في التمرين من جاهزية قتالية وإتقان لكل ما نفذوه من عمليات لهو مفخرةٌ تستحق إشادة الجميع".