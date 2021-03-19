السعودية | صور.. "الجبة" لباس يصارع البقاء في الباحة بالسعودية

شكرا لقرائتكم صور.. "الجبة" لباس يصارع البقاء في الباحة بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يرتدي أهالي "الباحة" جنوب غربي السعودية لباساً تقليدياً يعرف بـ "الجبة"، كأحد تكوينات الموروث الشعبي، والتي اشتهروا بصناعتها قديما وحتى وقتنا الحاضر، حيث كان يقوم بحياكتها النساء من صوف الغنم الأبيض بعد غزله يدوياً فيما يقوم بتطريزها الرجال لافتاً إلى أن من أنواع التطريز الكتلة والجرمة ورجل الغراب.

المهتم بتاريخ الباحة "محمد الغامدي" تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "الجبة لها أربعة أسماء في الباحة فيطلق عليها الجبة والبجاد وكذلك والبيدي والكسى، منها اللون الأبيض وهو السائد، واللون الأحمر ويطلق عليها "الجبة المحمرة" وهي نادرة لقلة الصوف الأحمر، كما أن هناك جبة خاصة للنساء ويطلق عليها مدارة أو جبه نسائية".

وتابع: "منذ 30 عاماً بدأت تتلاشى الجبة وقل من يرتديها، فهو رداء خارجي فضفاض يغطي كامل الجسم، وتكون ذات كمين طويلين ومفتوحة من الأمام، وتحتوي على أشرطة تزين حاشية الجبة من الأسفل إلى الأعلى، كما أن الأكمام ذات الألوان الذهبية مزخرفة من خطوط رفيعة وممزوجة باللون الأحمر".

يذكر أن "الجبة" تعيش خلال الفترة الحالية صراع للبقاء وعدم اندثارها، نظير مكانتها الشعبية القديمة، فقد عمد الكثير من أهالي الباحة إلى لبسها في المناسبات وحفلات الزواج، سعيا في استدامتها وعدم انقطاعها، والمحاولة الجادة في زيادة تصنيعها لتكون حاضرة لراغبي لبس الجبة.