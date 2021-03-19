بالفيديو.. الشيخ العيسى: جماعة الإخوان تؤمن بحتمية الصدام مع الغرب

في الوقت الذي أحدثت فيه جماعة الإخوان الإرهابية دمارًا كبيرًا في الداخل الإسلامي، قادت أذرعها في أوروبا حملة نقل صورة خاطئة عن تعاليم الإسلام الصحيح إلى الأقليات الإسلامية هناك.

إلى ذلك أكد معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أكد أن جماعة الإخوان كان لها دور أضر بالإسلام؛ حيث انطلقت في مشروعها في أوروبا من فرضية الصدام الحتمي بين الإسلام والغرب.

وقال الشيخ العيسى في برنامج «في الآفاق» الذي يُبث عبر قناة إم بي سي «هذه الجماعة تنطلق من فرضية خاطئة، وهي فرضية الصدام والصراع والمؤامرة الحتمية بين الإسلام والغرب، وهذا ليس حتميًا، ولذلك عندما أناقش الغرب بهذه الخلفية فإنني لن أصل معه إلى نتيجة، بل إلى مزيد من الصراع»، مؤكدًا أن هذه الجماعة أو ما يُسمى بالإسلام السياسي انطلقت من زاوية تنظيم سياسي باسم الإسلام، وذلك باختزال الدين الإسلامي العظيم في مشروع سياسي فقط.

وحول أهداف جماعة الإخوان أوضح أمين رابطة العالم الإسلامي أن هذه الجماعة تهدف إلى التغلغل في المفاصل الحيوية لكل دولة مستهدَفة؛ حيث بدأت جذور هذه النظرية من خطاب المرشد الأول للجماعة حسن البنا فيما عرف برسالة المؤتمر الخامس في مصر.

وأعتبر الشيخ العيسى أن أحداث ما سُمي بالربيع العربي عام 2011م في مصر كشفت بجلاء عن نوايا هذه الجماعة، قائلًا: كل من كان منهم متخفيًا في السابق لأي سبب، بانوا بشكل واضح أثناء أحداث ما سُمَّي بالربيع العربي؛ حيث اعتقدوا في وقتها أن ملحمة النصر للخلافة الإخوانية المزعومة بدأت تباشيرها؛ لكن عندما مرت تلك الأحداث عاد بعضهم وبأسلوب آخر في التخفي.

وكان للمملكة العربية السعودية موقف حازم من جماعة الإخوان، وذلك عندما أعلنت وزارة الداخلية في عام 2014م عن تصنيف هذه الجماعة ضمن الجماعات والتنظيمات الإرهابية.

كما أصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة في هذا العام بيانًا أكدت فيه أن هذه الجماعة جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.