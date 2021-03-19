المعلمة السعودية أشواق الأسمري: تبسيطي للرياضيات جذب 6 ملايين مشاهد

أوضحت المعلمة السعودية، أشواق الأسمري، أن قصة تبسيط مسائل الرياضيات في دقيقة على، تيك توك، بدأت معها منذ أيام الجامعة، وأن فكرة تأسيس أكاديمية «علِّم» بدأت معها قبل التخرج، وأنها تحضر لإطلاق منصة جديدة قريبًا.

وقالت المعلمة أشواق الأسمري لبرنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»: إنها كانت تشرح لزميلاتها أثناء الجامعة المسائل الرياضية، وذات يوم حدث لها ظرف طارئ فأرسلت لزميلاتها شرحًا بالفيديو عبر الواتساب، واكتشفت أن الدفعات التالية تطلب هذه الفيديوهات للاستفادة منها.

وعبرت أشواق الأسمري عن طموحها في أن تكون الأكاديمية التي أسستها معترفا بها في إحدى الجامعات السعودية، مشيرة إلى أن الأكاديمية عبارة عن فيديوهات لشرح الرياضيات، وهى موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أشواق الأسمري أنها لجأت إلى تطبيق تيك توك لأنها منصة سريعة وتحتوي على أكبر عدد من الفئات، موضحة أن الناس انبهرت بما تقدمه، وأن نحو 6 ملايين شخص شاهدوا فيديوهاتها سواء بالمملكة أو خارج المملكة.

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