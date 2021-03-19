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وزارة الشؤون الإسلامية: إصابة مصلين بكورونا يغلق 8 مساجد بـ4 مناطق

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الرياض - محمد عبدالله - إعادة فتح 306 مساجد بعد التطهير

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، أنها نفذت إغلاق ثمانية مساجد «مؤقتًا» في أربع مناطق بعد ثبوت ثماني إصابات بكورونا بين المصلين.

وذكرت الوزارة- عبر حسابها على تويتر- أن إجمالي ما تمّ إغلاقه من مساجد خلال الـ40 يومًا الماضية وصل الى  319 مسجدًا؛ تمّ فتح 306 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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