وزارة الصحة: اكتشاف الحمل بعد الجرعة الأولى للقاح كورونا يؤجل «الثانية»

أوضحت وزارة الصحة، أن اكتشاف المرأة لحملها بعد أخذ الجرعة الأولى، يترتب عليه تأجيل موعد الجرعة الثانية؛ لأن الحوامل من الفئات الممنوعة من التطعيم.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطنة، أنه «بناء على التوصيات الحالية، في حال حصول حمل قبل الجرعة الثانية فإنه يتم تأجيل الجرعة؛ حيث أن الحامل من الفئات الممنوعة من أخذ اللقاح».

وتابعت الوزارة أنه «لا توجد دراسات كافية يمكن من خلالها معرفة الاحتمالات الممكن حصولها من عدمها، عند تلقي اللقاح خلال فترة الحمل».

وقالت المواطنة في استفسارها: إنها أخذت الجرعة الأولى من اللقاح، ثم اكتشفت بعدها وجود حمل، فماذا تفعل؟

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