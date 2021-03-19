بالصور…انطلاق احتفالية “نور الرياض” يوم الخميس، اعمال فنية تعتمد على الاضاءة بمشاركة 20 دولة

بدأ احتفال “نور الرياض” يوم الخميس بالعاصمة السعودية الرياض، ويستمر هذا الاحتفال لمدة 17 يوماً، ويتضمن عرضاً للأعمال الفنية التفاعلية التي تعتمد على الإنارة في مواقع متعددة في المدينة، بمشاركة كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، من أكثر من 20 دولة حول العالم. أربعون في المائة منهم فنانين سعوديين سيتبعون مبادئ تجسد فكرة القوى الناعمة في مجال الفن والثقافة.

وفي هذا الصدد قالت مديرة قسم التخطيط بالجمعية السعودية للفنون التشكيلية الدكتورة هنا الشبلي، إن القوى الناعمة للدولة تظهر في الأفكار والمبادئ والأخلاق والتسامح والسلام، من خلال دعم المجالات. حقوق الإنسان والبنية التحتية والثقافة والفنون، وهو ما أصبح عليه اليوم. نمط أساسي في كسب العقول وتكييف العواطف وتحييد سلوك الناس من خلال التسامح وقبول الآخر، وهو أداة فعالة لزيادة تأثير أي دولة واستراتيجيتها، من خلال تعزيز سمعتها ومكانتها إقليمياً وعالمياً، تأمين سياساتها الخارجية وتكييف حلفائها في المجال الدبلوماسي والثقافي، ومن هذا المنطلق جاء اهتمام السعودية بمؤسساتها الحكومية وهيئاتها الثقافية، والاهتمام بدورها الفاعل، حيث أعدت مبادرات ومشاريع ميزانيات لها. تم تخصيصها لتحقيق أهدافها ومنها برنامج تحسين جودة الحياة وهو أحد برامج رؤية 2030 والذي يتضمن العديد من الأهداف التي تؤدي إلى جعل حياة المجتمع أكثر سلاسة وتعليمًا، وستكون عاصمتنا في الاحتفال. “نور الرياض” معرض فني يمزج بين الأصالة والمعاصرة. يعد هذا المعرض المفتوح من أكبر المشاريع الفنية للفضاء العام في العالم التي تعزز الجوانب الثقافية والتفاعل الفني والاجتماعي، من خلال إثراء الحياة اليومية للمقيمين والزوار.

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وأضاف الشبلي: “احتفال نور الرياض نقلة جديدة نحو المستقبل تكشف عن بداية جديدة تتمحور حول الجمال والثقافة والتنوير، والاحتفال هو الحدث الأول لبرنامج” فن الرياض “، أحد البرامج الأربعة. مشاريع الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في 19 مارس 2019، بمبادرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف تحويل العاصمة الرياض إلى فن مفتوح. معرض يمزج بين الأصالة والمعاصرة. يشمل الاحتفال بـ “ضوء الرياض” 60 عملاً فنياً تشمل جميع أشكال الفنون الخفيفة، بما في ذلك الأعمال الفنية التاريخية والهندسية والبصرية، والمنحوتات، وعروض الإضاءة، والعروض التفاعلية ، والقطع الحركية، والتركيبات والأعمال الخارجية، وعدد من الأعمال الفنية الخفيفة. الأشكال، وستستمر لمدة 17 يومًا، وتشمل عرضًا للأعمال الفنية التفاعلية التي تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة في الرياض، بمشاركة كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون إلى أكثر من 20 دولة حول العالم ، 40 ٪ منهم من السعودية. ”

وتابعت: “كما نقرأ في جدول الفعاليات، فإن كل برنامج في الاحتفال له أهدافه الجمالية ووظيفته التعبيرية، والتي ترتبط بمعنى الضوء وتأثيره على الإنسان من خلال التكامل الفني البشري تحت عناوين مؤثرة تنسجم مع الحدث، مثل “نور على نور” ، “نور وشجاعة”، “نور. “والتواصل”، من أجل الوصول إلى معرفة واعية بالمفاهيم المقدمة في كل برنامج أو ورشة عمل بطريقة تثير التساؤلات، ويعمل عليها الفكر الإنساني للمتلقي، سواء كان طفلاً أو بالغًا، مما يحقق الأهداف المرجوة للمشروع. هذا الاحتفال هو في الحقيقة رؤية عالمية تفرض الجمال وهي صياغة جديدة لتاريخ الفنون الحديثة المتناغمة مع التكنولوجيا الحديثة. ”

إضافة إلى ذلك، تشارك مجموعة من الفنانين في احتفالية “نور الرياض” أبرزهم الفنانين السعوديين: أحمد ماطر، لولوة الحمود، أيمن زيداني، راشد الشعشاعي ومها ملوح. أما بالنسبة للفنانين العالميين، فمن أبرزهم دانيال بورين، وكارستن هولر، وإيليا كاباكوف، وإميليا كاباكوف ياوي كوسوما ودان فلافين.

يأتي اختيار شعار “تحت سماء واحدة” لاحتفال “نور الرياض” هذا العام كرسالة تحفيزية لجمهور الفنانين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، لتحقيق مزيد من التفاعل مع الحدث الذي يدور حول القيم الإنسانية المشتركة. ويتوافق في أبعاده مع الدافع الفطري للإنسان لاتباع الضوء والنظر إلى النجوم.