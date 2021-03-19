شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "التأمينات الإجتماعية" تحسم الجدل حول الأجر المحتسب للتأمينات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الجمعة أن الأجر المحتسب للتأمينات هو الأجر الأساسي بالإضافة لبدل السكن .

وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية أنه يضاف إلى الأجر الأساسي المحتسب أيضاً العمولات إن وجدت وجميع البدلات الأخرى تسجل كمعلومات فقط ، وفقاً للإخبارية .

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية قد أبانت أن خدمة التنقل الوظيفي تنظم عمليات التنقل الوظيفي للوافدين بمنشأة إلى منشأة أخرى بما يتوافق مع العقود المبرمة بين الطرفين .