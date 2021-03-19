شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح موقف المستفيدين المسجلين في برنامج "ريف" من الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن اليوم الجمعة أن التسجيل في برنامج " ريف " لا يقطع الدعم عن المستفيدين ولا يوجد تعارض بين البرنامجين.

وأكد برنامج حساب المواطن أن شرط الإحتفاظ بالدعم هو تحقيق شروط الأهلية معايير الإستحقاق علي المستفيد ، وفقاً لـ " الإخبارية " .

كما أكد برنامج حساب المواطن أنه في حالة وجود دخل إضاقي لا بد من الإفصاح واختيار مصدر الدخل وسيتم إحتسابه ضمن مجموع الدخل وسيشمله الدعم متى انطبقت الشروط والمعايير .