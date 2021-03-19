شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رئيس هيئة تطوير الدرعية يكشف ما تم إنجازه "الجميع سيكونون مذهولون" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزريلو على الإنجازات الهامة التي تتحقق في مشروع بوابة الدرعية .

وقال جيري إنزريلو : الجميع سيكونون مذهولين لما سيشاهدونه بعد انتهاء المشروع ، وبعد الجائحة سنجد وزارات السياحة والثقافة والشباب والرياضة والهيئة العاة للترفيه سيكون الجميع في حالة ذهول نظراً للإقبال العالمي ، وفقاً لـ " العربية "

وأضاف : ستعجبهم ما يشاهدونه من مشروع وخطة سمو ولي العهد ، وسيرون أمة بديعة وموقع ولادة المملكة ، كما سيرون حفاوة أهل المنطقة والدرعية الوحيدة .

وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية أنه خلال شهور قليلة سيبدأ عرض مجتمع الدرعية والإحتفاء بالإنجازات التي عملنا عليها منذ سنوات ، موجهاً شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لهذه الخطة الشاملة .

وأشار أنه سيتم افتتاح أولى الحدائق خلال شهور حيث تم زراعة آلاف الأشجار وسيتم عمل مسارات للخيول والدراجات الهوائية و22 مطعم جديد وصالة سينما .

وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية أن الأمير محمد بن سلمان صارم جداً فيما يتعلق بالحفاظ على أصالة الدرعية والمباني الموجودة فيها .