شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: مرت بي قصة آلمتني كثيراً بسبب شخص رفض لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور توفيق الربيعة اليوم الجمعة موقف مؤثر لشخص توفاه الله متأثراً بفيروس كورونا بعد أن رفض تلقى اللقاح .

وقال الدكتور توفيق الربيعة عبر " تويتر " : مرت بي قصة آلمتني كثيراً، لشخص توفر موعد لوالده للحصول على اللقاح منذ فترة، وبسبب الانسياق خلف الشائعات رفض الموعد، ليتوفى والده بعدها بسبب إصابته بالفيروس -رحمه الله .

وأضاف وزير الصحة : تمنيت بعدها لو أستطيع أن أقنع كل شخص بنفسي، ولازلت أحاول جهدي.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت أمس ان أكثر من 2مليون و300 ألف شخص تلقوا اللقاح حتى منتصف مارس وأنه لم يرد اي شكاوى ولم يتم رصد أي مضاعفات له ، مؤكدة عل مأمونية اللقاح المتوفر بكل أنواعه في المملكة .

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