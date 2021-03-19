شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "الخثلان " يوضح حكم الزكاه في مال الصغير والمجنون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حكم الزكاه في مال الصغير والمجنون .

وقال الشيخ سعد الخثلان في لقاء لمؤسسة " منارات الهدى " أن الزكاه تجب في مال الصغير والمجنون بعموم الأدلة التي تؤكد وجوب الزكاه في الأموال بغير تفريق بين أموال الصغار أو المجانين وغيرهم ، كما جاء في الآية الكريمة " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " وهذا عام في جميع الأموال .

وأضاف الشيخ سعد الخثلان أن الزكاه تجب في عين المال ولأن هذا هو المأخوذ عن الصحابة رضوان الله عليهم وينبغي على المسلم الذي يتولى مال اليتيم أو المجنون أن يستثمر أموالهم في استثمارات قليلة المخاطر حتى لا تأكلها الزكاه ، كما حث عمر بن الخطاب رضى الله عنه .