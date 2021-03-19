شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يشكو ألم جديد: "كأني طالع من مباراة قدام تايسون" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي ل الشيخ عن معاناته من ألم الأسنان ما أثار تعاطف وتفاعل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي .

وقال آل الشيخ في تغريدته: أسوأ أنواع الألم ألم الأسنان… خصوصاً إذا استهترت فيه… وجهي الآن كأني طالع من مباراة قدام تايسون .

وقدم المواطنون نصائح كثيرة لرئيس الهيئة العامة للترفيه وتمنوا له سرعة الشفاء ، ومنهم من قال " سلامتك ياابو ناصر " ومنهم من نصحه بمراجعة ضرس العقل إلا أنه رد بطريقة طريفة ساخراً وقال " ما عندي عقل من زمان " !

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد مر بوعكة صحية قبل شهور وسافر خلالها للولايات المتحدة وأثارت حالته الصحية اهتمام كبير من جانب المواطنين .