شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ الشثري يوضح حكم دفع كفارة اليمين لجمعية خيرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ سعد بن ناصر الشثري، اليوم الجمعة، حكم دفع كفارة اليمين لجمعية خيرية.

وقال الشيخ الشثري خلال حديثه في برنامج " يستفتونك " إن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة.

وأضاف الشيخ : كما قال الله عز وجل في سورة المائدة: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ.

وأشار الشيخ أنه يمكن دفع كفارة اليمين لجمعية خيرية بشرط أن تكون هذه الجمعية توزع الطعام وليس المال على الفقراء.