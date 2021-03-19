شكرا لمتابعة خبر عن مقطع صوتي لشخص يتحرش بطفل عاملة ومطالب بالقبض عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أثار مقطع صوتي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لطفل يستغيث من تحرش شاب به موجة من الجدل، وسط مطالبات بالحقيق فيه والقبض على المتورط فيه.

ودشن المواطنون هاشتاج بعنوان " المتحرش بطفل العاملة " يطالبون بضرورة القبض عليه ومحاسبته بعد أن حاول هتك عرض الطفل مستغلاً إقامته مع والدته.

ونشر الناشطون محادثة المتحرش وهو يتوعد بالتحرش بالطفل بعد انشغال والدته عنه، مناشدين الجهات المعنية بسرعة التحقيق في الواقعة وإنقاذ الطفل.