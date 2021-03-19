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فيديو متداول لشباب يسخرون من حارس أمن فاقد للوعي ويحركونه كاللعبة

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أثار مقطع فيديو متداول غضب كبير بعدما سخر عدد من الشباب من حارس أمن فاقد للوعي وفي حالة صحية سيئة .

وأظهر الفيديو الشباب وهم يتعاملون مع حارس الأمن المغشى عليه وكأنه لعبه بدلاً من محاولة إنقاذه وإستفاقته ، حيث كان أحدهم يحرك ساقه مستهزئاً به بينما قام الآخر بدفع جسمه للأمام ثم ظل يصفعه عليه بلا رحمه أو احترام .

وطالب رواد مواقع التواصل الإجتماعي بضرورة محاسبة هؤلاء المستهترين لتصرفهم المنافي للأخلاق والمرؤة وما تسببوه من أذى لحارس الأمن .

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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