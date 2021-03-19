شكرا لمتابعة خبر عن فيديو متداول لشباب يسخرون من حارس أمن فاقد للوعي ويحركونه كاللعبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أثار مقطع فيديو متداول غضب كبير بعدما سخر عدد من الشباب من حارس أمن فاقد للوعي وفي حالة صحية سيئة .

وأظهر الفيديو الشباب وهم يتعاملون مع حارس الأمن المغشى عليه وكأنه لعبه بدلاً من محاولة إنقاذه وإستفاقته ، حيث كان أحدهم يحرك ساقه مستهزئاً به بينما قام الآخر بدفع جسمه للأمام ثم ظل يصفعه عليه بلا رحمه أو احترام .

وطالب رواد مواقع التواصل الإجتماعي بضرورة محاسبة هؤلاء المستهترين لتصرفهم المنافي للأخلاق والمرؤة وما تسببوه من أذى لحارس الأمن .