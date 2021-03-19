شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير جازان يفتتح مهرجان البن وزيادة كبيرة في الإنتاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

افتتح سمو أمير جازان الأمير محمد بن ناصر مهرجان البن الثامن وعدد من المشاريع .

وأكد الدكتور مفرح المالكي رئيس مهرجان البن أن إنتاجية البن ارتفعت هذا العام بنسبة كبيرة وبإجمالي 600 طن بن بزيادة 95 % عن العام المضي ، كما ارتفع عدد المزارعين إلى 1050 مزارع ، بخلاف العديد من الشباب الذين امتهنوا هذا القطاع ، وفقاً للعربية .

وأضاف الدكتور مفرح المالكي أن هناك طموح بأن تزيد أشجار البن إلى قرابة المليون شجرة ، كما قدم المهرجان الهدايا لمزاعي البن والعديد من التسهيلات لتشجيعهم .