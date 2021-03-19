شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني": انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع عبد العزيز الحصيني باحث الطقس والمناخ انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اليوم الجمعة .

وقال عبد العزيز الحصيني في تغريدة له عبر " تويتر " أن الإنخفاض يتراوح بين "4" الى "6" درجات مئوية على الوسطى والشرقية لتصبح الأجواء معتدلة نهاراً باردة نسبياً ليلاً .

وأضاف أنه سيبدأ ارتفاع تدريجي على الشمالية يتراوح من "3" الى "5" درجات مئوية ، وتظل الحرارة كما هي عليه في باقي المناطق .

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