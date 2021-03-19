شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الشثري» يوضح حكم التبرع بالدم من غير مسلم إلى شخص مسلم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، حكم التبرع بالـدم من شخص غير مسلم إلى شخص مسلم.

وأوضح الدكتور سعد الشثري في لقائه ببرنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، أن ذلك جائز ولا حرج فيه، لافتًا إلى إن نقل الـدم من إنسان لآخر لا يصح إلا وقت الضرورة التي لها أحكامها، وهذه الحالة من حالات الضرورات.

وذكر "الشثري" قول الله تعالى: "وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه"، مضيفاً أن بقاء حياة الإنسان وزوال ما به من مرض وعلة من الضرورات التي يباح فيها التبرع بالـدم.