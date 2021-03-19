شكرا لمتابعة خبر عن تجمع الشرقية الصحي يتصدر قوائم رضا المرضى ويحصد جائزة "إحسان" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

تصدر تجمع الشرقية الصحي كافة القوائم والرحلات العلاجية في استبيان معدلات رضا المرضى على مستوى مناطق وتجمعات المملكة الصحية، وذلك وفقاً لتقرير رضا المرضى الذي أصدره مركز تجربة المريض بوزارة الصحة للنصف الثاني من عام 2020م.

وحصل تجمع الشرقية الصحي على المركز الأول في رضا المرضى على مستوى المملكة بنسبة بلغت 81.37%، في تقرير استثنائي جداً بسبب ظروف جائحة كورونا (كوفيد-19) بما تخللها من تحديات محلياً وعالمياً وكان لها تأثير كبير على الخدمات الصحية المقدمة.

وبلغ معدل رضا المرضى عن الخدمات المقدمة في العيادات الخارجية في المستشفيات التابعة لتجمع الشرقية الصحي نسبة 80.53%، فيما بلغ معدل الرضا عن خدمات أقسام التنويم 84.92%، وحققت مستشفيات التجمع أعلى معدل رضا عن خدمات أقسام الطوارئ بنسبة بلغت 71.84% وأعلى معدل رضا عن الخدمات المقدمة في مراكز الرعاية الأولية التابعة للتجمع بنسبة بلغت 82.49%، وحقق مستشفى القطيف المركزي أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي أعلى معدل رضا عن خدمات أقسام الأشعة بنسبة بلغت 80.90%، ونسبة 76.75% حققها مجمع الدمام الطبي في معدلات رضا المرضى عن الخدمات المقدمة في أقسام الأشعة.

من جانبه كرّم مركز تجربة المريض تجمع الشرقية الصحي خلال الحفل الافتراضي لجائزة إحسان لعام 2020م، الذي أقيم برعاية معالي ويزر الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، حيث نال التجمع جائزة إحسان للتميز في تجربة المريض عن مسار أعلى تقييم في برنامج قياس تجربة المريض للرحلات العلاجية لعام 2020م، نظير ما قدمه من جهود مميزة خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في المنشآت الصحية والمراكز التابعة له.

ويأتي تقرير رضا المرضى استكمالاً للجهود الصحية في المملكة من أجل تقديم رعاية صحية متكاملة وخدمات صحية تلبي كافة احتياجات المستفيدين من المواطنين والمقيمين، بما يضمن خدمة آمنة وذات جودة عالية لهم.