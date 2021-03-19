خدمة «التنقل الوظيفي».. وزارة الموارد البشرية توضح الملابسات

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دور خدمة التنقل الوظيفي، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل عدم وجود عقد موثق أو عدم وجود عقد من الأساس مع صاحب العمل الحالي يسمح بنقل الكفالة دون موافقة صاحب العمل الحالي؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية على موقع «تويتر»: «خدمة التنقل الوظيفي، تنظم عمليات التنقل الوظيفي للوافدين من منشأة إلى منشأة أخرى بما يتوافق مع العقود الموثقة بين الطرفين».

وأضاف: «وللمزيد من التفاصيل حول مبادرة (تحسين العلاقة التعاقدية) فضلًا زيارة الرابط التالي(اضغط هنا)».

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