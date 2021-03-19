«منخفض عابر» يؤدي لاضطراب طقس السعودية.. و«الحيزان»: خلال أيام

توقع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، تأثر أجواء المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، بدءًا من منتصف الأسبوع القادم، نتيجة عبور منخفض عميق لحوض المتوسط بصبغة قطبية، يتسبب في هطول الأمطار على شمال مصر والشام والعراق وتساقط الثلوج بين سوريا ولبنان ونشاط الرياح المُتسع من مصر للخليج.

وحول طقس اليوم الجمعة، قال الحيزان (عبر حسابه بموقع تويتر)، إن هناك فرصًا لهطول الأمطار على المرتفعات، مع فرص محدودة شرق المملكة.

اقرأ أيضا:

«مركز الأرصاد»: طقس الجمعة مستقر على معظم المناطق بالمملكة

