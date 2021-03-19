وزارة الصحة تنفي وفاة مواطن في الطائف بلقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

نفت وزارة الصحة المزاعم المتداولة حول وفاة مواطن في الطائف بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت أنه لا صحة للفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يدعي فيه أحد الأشخاص وفاة والده عقب أخذه لقاح استرازينيكا.

جاء ذلك؛ ردًا من الوزارة على مواطن، تواصل معها بخصوص المقطع، وسط تأكيدات من الوزارة بعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأكدت وزارة الصحة عدم تسجيل أي حالات وفاة أو مضاعفات شديدة في المملكة، نتيجة تلقي لقاحي أسترازينيكا أو فايزر.

وشددت على ضرورة استقاء المعلومات من مصدرها الرسمي، بحسب ما أورده حساب «الصحة 937» التابع للوزارة عبر موقع تويتر.

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