محمد زبير.. وفاة ثاني رئيس لجامعة الملك عبد العزيز خلال الصلاة

توفي الدكتور محمد عمر زبير، ثاني مدير لجامعة الملك عبدالعزيز، أثناء أدائه لصلاة الظهر بمسجد قريب من منزله، أمس الخميس.

وكتب عضو مجلس الشورى الدكتور خالد زبير عبر موقع تويتر: «انتقل إلى رحمة الله عمي الغالي الدكتور محمد عمر زبير، مدير جامعة الملك عبد العزيز الأسبق، أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، لا تنسوه من دعائكم، إنا لله وإنا إليه راجعون».

من جانبها، نعت جامعة الملك عبد العزيز الدكتور زبير عبر حسابها على «تويتر» قائلة «تنعى جامعة الملك عبدالعزيز ببالغ الأسى والحزن مدير الجامعة الأسبق الدكتور محمد عمر زبير، وتتقدم باسم رئيس الجامعة ومنسوبيها كافة بصادق العزاء لأسرة الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته».

وذكر حساب «ذاكرة الماضي الجميل» على موقع «تويتر»، أن الدكتور محمد عمر زبير هو ثاني مدير لجامعة الملك عبدالعزيز، وأنه توفي وهو يصلي صلاة الظهر أمس الخميس؛ حيث وافته المنية وهو في الركعة الثالثة بالمسجد المجاور لمنزله.

ونشر الحساب فيديو لتكريم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للدكتور محمد عمر زبير، خلال احتفال جامعة الملك عبد العزيز بمرور 50 عامًا على تأسيسها.

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