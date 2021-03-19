الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-19

أعضاء مريض متوفى دماغيًا في نجران تنقذ حياة 3 أشخاص

متابعات الخليج 365 - الرياض

وافق ذوو مريض متوفى دماغيًا في نجران على التبرع بأعضائه ما ساهم في إنقاذ حياة 3 أشخاص آخرين.

وقالت صحة نجران إنه تم إنقاذ حياة ثلاثة مرضى في مستشفيات المملكة من خلال تبرع مريض متوفى دماغيًا في مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران، بادر ذووه بالموافقة على التبرع بأعضائه.

ولفتت إلى أن تسجيل رغبة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يتم عن طريق الموقع الإلكتروني: (هنا).

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