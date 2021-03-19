سماحة المفتي يوضح حكم الاحتفال بـ ليلة النصف من شعبان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، حكم الاحتفال بـ ليلة النصف من شعبان وحكم تخصيص يوم الخامس عشر من شعبان بالصيام.

وقال مفتي المملكة في مقطع صوتي إنه لا يجوز الاحتفال بمناسبة ليلة النصف من شعبان كما أن القول بأنه في هذه الليلة تقسم الأرزاق والآجال هو خطأ لأن هذا تختص به ليلة القدر.

وأضاف فضيلة المفتي أنه لا يجوز صيام يوم 15 شعبان فقط باعتباره يوم النصف من شعبان لكن يستحب الصيام في هذا الشهر بوجه عام.

حكم تخصيص الذبح في شعبان

من جانبه قال فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى حول حكم تخصيص شهر شعبان بالذبح في كل سنة، مشيرًا إلى أن ذلك غير صحيح ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأوضح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص شهر شعبان بالذبح، لكن يمكن للمسلم أن يتصدق على الفقراء بالذبح في أي يوم من أيام السنة، ويكون لذلك الأمر أجر عظيم.

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