مرور الطائف يضبط قائدًا متهورًا ارتكب مخالفة المراوغة بين المركبات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكن مرور الطائف من ضبط قائد مركبة لارتكابه مخالفة المراوغة بين المركبات في الطريق العام، معرضًا حياته وحياة قائدي المركبات للخطر.

وأوضح المرور أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

عقوبة مخالفة المراوغة بين المركبات

وكانت الإدارة العامة للمرور حذرت أكثر من مرة من مخالفة المراوغة بين السيارات، لافتة إلى أن المراوغة بسرعة بين المركبات تُربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية، وأوضحت أن المراوغة بين المركبات في الطرق العامة تعتبر مخالفة للأنظمة المرورية.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن هذه المخالفة قد تتسبب في رفع نسبة وقوع الحوادث المرورية على الطرق العامة، بالإضافة إلى أنها تعرض سلامة مستخدمي الطريق للخطر، كما أنها تزيد من صعوبة تحكم قائد السيارة في المركبة وفقدان السيطرة عليها مما قد يتسبب في وقوع حوادث مؤسفة على الطرق العامة.

يذكر أن نظام المرور يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 3 إلى 6 آلاف ريال على المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة.

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