الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-19

تنبيه من حالة الطقس في ينبع حتى الساعة الـ 7 مساءً

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة ينبع تضمنت رياحًا نشطة وتشمل تأثيراتها ارتفاعًا في الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

توقعات حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 18-40كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-44كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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