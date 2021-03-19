إتلاف 80 كجم من السمك الفاسد وضبط مخالفات بلدية في عسير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-19

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

تواصل أمانة عسير وبلدياتها أعمال حملة الرقابة على المطاعم والمنشآت الغذائية من خلال اللجان المختصة والفرق الرقابية إلى جانب أعمال إدارة الرقابة المسائية والطوارئ.

مخالفات صحية متنوعة :

وفي ضوء ذلك، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن الفرق الرقابية خلال الجولات ضبطت 80 كجم من السمك الفاسد، مؤكدًا أن الجولات الرقابية مستمرة منذ انطلاق حملة الأمانة على المطاعم والتي تهدف إلى رفع مؤشر الرضا ومتابعة الاشتراطات الصحية والبلدية داخل هذه المنشآت التي تتعلق بالصحة والغذاء.

وأوضح أن الفرق كذلك ضبطت مخالفات بلدية وصحية متنوعة ومنها: تدني مستوى النظافة، وانتهاء شهادات التراخيص، وعدم ارتداء الزي الموحد للعاملين، وسوء نظافة في الموقع مع عدم التهوية المناسبة، موضحًا أنه تم إغلاق الموقع وإتلاف المضبوطات والمواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام وتطبيق العقوبات في حدها الأعلى.

جولات رقابية مستمرة في عسير:

وأضاف الحميدي أن الجولات الرقابية مستمرة في فترات صباحية ومسائية، مشددًا على أنه لا تهاون في متابعة المنشآت الغذائية والمطاعم وتطبيق العقوبات على المخالفين، مطالبًا من الجميع التواصل عبر ٩٤٠ لرفع الملاحظات والشكاوى والبلاغات المرصودة حفاظًا على الصحة العامة وتقديم غذاء صحي وآمن.



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