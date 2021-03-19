حساب المواطن: التسجيل في برنامج «ريف» لا يقطع الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن أن التسجيل في برنامج «ريف»، لا يقطع الدعم عن المستفيد، بشرط تحقق شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق عليه.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج عبر موقع تويتر أنه «في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح واختيار نوع ومصدر الدخل- غير ذلك- وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم».

وأضاف البرنامج (ردًا على استفسار مفاده: هل التسجيل في برنامج ريف يقطع عنى حساب المواطن؟)، أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي بالضغط هنا

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