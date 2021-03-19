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القرعة العلنية لتوزيع الأراضي بعسير 28 مارس.. و4 فئات مستفيدة

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الرياض - محمد عبدالله - أمانة المنطقة: ستُجرَى في مقر الساحة الشعبية

أعلنت أمانة منطقة عسير، عن موعد القرعة العلنية لمنح أراضٍ لـ585 مواطنًا، مشيرة إلى أنها ستُجرى بدءًا من يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021م، وحتى يوم الخميس الموافق 1 أبريل 2021مـ.

وذكرت أمانة عسير- عبر تويتر- أن الدفعة الثانية تشمل: المشاركين ضمن القوات المرابطين في سوريا والأردن، والمشاركين في تطهير الحرم المكي الشريف، وذوي الشهداء والمصابين، والأشخاص الصادرة لهم أوامر صريحة بالمنح.

وأضافت أنه سيتم تقسيم الممنوحين إلى دفعات، كل دفعة 20 شخصًا، حسب أولوية تقديم الطلب، موضحة أن القرعة العلنية ستُجرى في مقر الساحة الشعبية بجوار مبنى الجوازات سابقا   

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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