أجواء باردة ورياح متفاوتة على معظم مناطق المملكة.. الجمعة

شهدت أجواء معظم مناطق المملكة، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، طقسًا باردًا نسبيًا، استمر منذ بداية ليل الخميس، وفق ما ذكر مركز طقس العرب.

وتوقع مركز طقس العرب، هطول زخات متفرقة من الأمطار على أجزا ء من المنطقة الشرقية، فيما ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة في مختلف المناطق، بينما تكون شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة على سواحل الخليج العربي.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن طقس اليوم الجمعة، استقرار الأجواء على معظم مناطق المملكة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال المملكة.