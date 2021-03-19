بالصور.. أمير جازان: الجامعة متميزة بمبادراتها وأبحاثها التنموية لتطوير زراعة البن

أشاد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بدور الجامعة الريادي في دعم فعاليات المنطقة وتميز مبادراتها ومشاريعها البحثية لتطوير زراعة البن، منوهًا بجهود باحثيها وأساتذتها في دعم وتعزيز المشاريع الزراعية المستدامة عبر الأبحاث والدراسات العلمية.

جاء ذلك خلال وقوفه على جناح الجامعة في مهرجان البن الثامن المقام بمحافظة الدائر بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، نائب أمير المنطقة.

وكان في استقبالهما وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد أبوراسين، وعميد البحث العلمي الدكتور إبراهيم قصادي، والمشرف على مركز البحوث والدراسات البيئية الدكتور زراق الفيفي.

واطلع أمير المنطقة على جناح الجامعة وأبرز الأبحاث البيئية والزراعية التي أنجزها مركز البحوث والدراسات البيئية، واستمع إلى شرح من وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد أبوراسين، عن دور المركز في دعم المزارعين وتطوير قدراتهم من خلال تنفيذ العديد من الدورات التدريبية التي استهدفت مزارعي البن لتحقيق أعلى معدلات الجودة في الإنتاج وزيادة المحصول وفق المعايير العلمية، وفق توجيه ومتابعة من رئيس الجامعة الدكتور مرعي القحطاني.

يُذكر أن أمير منطقة جازان قد تسلم تقريرًا عن نجاح مشروع الجامعة البحثي في إدخال زراعة أشجار العود والصندل بالقطاع الجبلي تحقيقًا لاستدامة المشاريع الزراعية في المنطقة ذات الجدوى الاقتصادية.